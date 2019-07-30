Online-конференция с Эмилем Губайдуллиным, руководителем проекта WorldSkills Kazan 2019

30 июля в 11:00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Эмиль Губайдуллин, руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019.
Меньше месяца остается до старта мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019, интерес к событию растет.
Эмиль Фидаилевич в прямом эфире ответит на вопросы читателей о ходе подготовки к Чемпионату и коснется других актуальных тем.
Задать свои вопросы спикеру можно в соцсетях или оставив комментарий, перейдя по ссылке.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.