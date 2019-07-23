В подготовку сотовой сети на «Казань Экспо» к чемпионату WorldSkills вложили 20 миллионов рублей

В «Казань Экспо» завершили работы по обеспечению надежной связи для проведения 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани. «Мегафон», отвечающий за связь на чемпионате, вложил в подготовку сетей 20 млн рублей.

Сейчас в павильонах «Казань Экспо» связь обеспечивают восемь базовых станций, поддерживающих стандарты связи 2G, 3G и 4G. В общей сложности за надежность и высокое качество голосовых и data-сервисов отвечает антенная система из 144 фрагментов, размещенных в потолочной части трех стационарных павильонов. Кроме того, площадь выставочного центра, на которой размещены стационарные и временные сооружения чемпионата, обеспечивается связью при помощи дополнительной уличной базовой станции.

Предполагается, что сейчас система способна выдержать наплыв посетителей во время чемпионата. В ходе четырехдневной соревновательной часть WorldSkills павильоны посетят не только 1600 молодых специалистов-участников, но и, по прогнозам, около 60 тысяч зрителей.

Напомним, что в Казани на проезды к образовательным учреждениям по маршруту WorldSkills потратят 2,6 млрд рублей.