Гендиректор СЮ: «Могли присвоить Шэну статус «конфликт», но решили не портить молодому хоккеисту карьеру»

Фото: ХК "Салават Юлаев"

Генеральный директор уфимского «Салавата Юлаева» Александр Курносов дал оценку ситуации с расторжением контракта с форвардом Павлом Шэном.

«Шэн не прибыл на сбор команды при действующем еще два сезона контракте. Конечно, это не красит игрока. С другой стороны, Шэн ранее просил о досрочном расторжении соглашения по инициативе хоккеиста.

Мы решили не присваивать игроку статус «конфликт», хотя могли это сделать. Кстати, в случае присвоения статуса «конфликт» Шэн мог бы потерять как минимум целый год карьеры. Но в клубе решили не портить молодому хоккеисту карьеру. Мы всегда выступаем за конструктивный диалог.

В результате мы с Павлом и его агентом пришли к общему и устраивающему всех решению. «Салават» получил за Шэна компенсацию и сохранил права на игрока в КХЛ», — цитирует Курносова «Чемпионат».

Напомним, сегодня стало известно, что Шэн подписал контракт с финалистом Кубка Стэнли прошедшего сезона «Бостон Брюинз». Концовку прошлого сезона провел в «Торосе» (ВХЛ) и «Толпаре» (МХЛ) — в фарм-клубе и молодежной команде уфимцев.

На драфте НХЛ-2018, хоккеист был выбран «Бостоном» под общим 212-м номером.