Казань может принять чемпионат мира по водным видам спорта уже в 2023 году вместо Катара

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Сегодня после заседания бюро Международной федерации плавания (FINA), когда стало известно, что Казань примет один из чемпионатов мира (2025 или 2027) по водным видам спорта, министр спорта Республики Татарстан Владимир заявил, что столица республики может принять «Акватику» и раньше.

«Мы уведомили FINA, что Казань готова принять чемпионат мира уже в 2023 году вместо Катара. Сегодня объявят решение по 2025 или 2027 году, а потом будем строить переговорный процесс с Катаром по поводу замены года», — Приводит слова Леонова Р-Спорт.

«У Катара серьезная нагрузка в связи с чемпионатом мира по футболу, мы это видим. В 2023-м у них чемпионат мира по дзюдо и в 2023 году проводить чемпионат мира по водным видам спорта — это было бы уже слишком. У нас же вся инфраструктура готова и мы готовы провести чемпионат мира хоть завтра. Если не удастся договориться, мы готовы провести чемпионат мира 2025 в Казани», — сказал Леонов.