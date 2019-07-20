В Татарстане ожидается небольшой дождь, гроза и до +28°С

Сегодня, 20 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, в отдельных районах туман. Днем местами небольшой дождь, гроза.

Ветер юго-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15-18 м/с.



Минимальная температура воздуха ночью по республике составит от +12 до +17°С. Максимальная температура днем — от +23 до +28°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани температура воздуха в дневные часы составит от +25 до +27°С. В Набережных Челнах столбик термометра поднимется до отметок 26—28 градусов тепла.