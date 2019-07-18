Суд арестовал и. о. главы Минстроя Астраханской области

Суд на 2 месяца арестовал исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ Астраханской области и еще троих фигурантов по делам об аварийном жилье.

Как уточнили в Следственном комитете РФ, еще двум предпринимателям избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время следственными органами СК РФ по Астраханской области продолжается расследование 17 уголовных дел о превышении должностных полномочий и мошенничестве в сфере ЖКХ.

Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении главы и сотрудников Росреестра Дагестана. В результате хищения муниципальной и государственной собственности причинен ущерб государству на сумму более 370 миллионов рублей.

