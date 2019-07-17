В Казани отстает от графика ремонт в шести домах и одном детсаду

Глава исполкома Казани Денис Калинкин провел инспекцию объектов капремонта. На сегодня от графика отстают в шести жилых домах и одном детсаду.

В списке дома по адресам: ул. Юбилейная, 11, ул. Рихарда Зорге, 16, 16а, 93, 93а, 95. Также работы медленно ведутся в детском саду №368 Авиастроительного района, сообщается на сайте мэрии Казани.

В столице Татарстана в этом году планируется отремонтировать 243 дома на общую сумму 1,8 млрд рублей, 16 детских садов, один лицей-интернат на сумму 651,6 млн рублей и 14 подростковых клубов на 43 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на капремонт многоквартирных жилых домов уже потрачено 2,7 млрд рублей, что составляет 47,4% от запланированной суммы. При этом на какой стадии находятся работы не уточнялось. Всего запланирован капремонт 942 домов общей площадью 5,6 млн кв. метров.

