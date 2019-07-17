Новости промышленности

16:27 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

В ОЭЗ «Алабуга» появилось шесть новых резидентов

15:31, 17.07.2019
В ОЭЗ «Алабуга» появилось шесть новых резидентов
Фото: realnoevremya.ru

В рамках программы открытия завода строительной химии Boerner на территории ОЭЗ «Алабуга» состоялся наблюдательный совет особой экономической зоны по вопросу получения статуса резидента ОЭЗ компаниями «Алкема», «2БИО», «АКОНИТ-УРАЛ», «Югострой РУ», «Лилиани-Технолоджи» и «ЦБТ «Алабуга». Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

По итогам заседания было принято решение о присвоении статуса резидента всем шести компаниям.

Известно, что «ЦБТ «Алабуга» будет производить базальтовое непрерывное волокно. Продукция будет использоваться в композитных материалах. Сырье — российское.

ПромышленностьЭкономикаОбщество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров