В ОЭЗ «Алабуга» появилось шесть новых резидентов

В рамках программы открытия завода строительной химии Boerner на территории ОЭЗ «Алабуга» состоялся наблюдательный совет особой экономической зоны по вопросу получения статуса резидента ОЭЗ компаниями «Алкема», «2БИО», «АКОНИТ-УРАЛ», «Югострой РУ», «Лилиани-Технолоджи» и «ЦБТ «Алабуга». Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

По итогам заседания было принято решение о присвоении статуса резидента всем шести компаниям.

Известно, что «ЦБТ «Алабуга» будет производить базальтовое непрерывное волокно. Продукция будет использоваться в композитных материалах. Сырье — российское.

