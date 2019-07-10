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Ученые рассказали, с чем связана зависимость от смартфонов

01:28, 10.07.2019
Ученые рассказали, с чем связана зависимость от смартфонов
Фото: pixabay.com

Слишком частое использование мобильных телефонов связано с ухудшением академической успеваемости, проблемами с алкоголем и большим количеством сексуальных партнеров.

Такой вывод сделала группа ученых из Чикагского и Кембриджского университетов и Университета Миннесоты. Ученые провели опрос среди 3425 студентов. Оказалось, что каждый пятый респондент злоупотреблял использованием смартфона. Чаще всего такие трудности возникали у женщин (64% от общего числа опрошенных). Зависимость всегда плохо сказывается на жизни человека. Например, ученые нашли связь между чрезмерным использованием смартфона и снижением оценок, сообщается на официальном портале Кембриджского университета.

Напомним, ранее в Государственной Думе РФ предложили ввести всероссийский День без смартфона по аналогии с «Часом Земли».

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