«Единая Россия» создаст в Татарстане сеть мобильных приемных

Татарстанское реготделение «Единой России» планирует собирать наказы избирателей и обращения через сеть мобильных приемных. Партия запустит по республике автобусы с сотрудниками общественных приемных.

«Они будут ездить по всей республике, вести прием жителей и собирать их наказы. На основе этого процесса будет сформирован перечень вопросов, которые будут решаться партией», — заявил на пресс-конференции руководитель фракции «Единая Россия» в Госсовете РТ Юрий Камалтынов.

По словам депутата, за последние 5 лет в общественные приемные «Единой России» обратилось более 120 тысяч татарстанцев. Камалтынов подчеркнул, что большая часть вопросов была решена, передает «Татар-информ».

Ранее Камалтынов рассказывал, что за год в региональной общественной приемной «Единой России» прошло более 900 встреч и принято свыше 2,5 тысячи человек. При этом только 20% обращений получили положительные решения. Остальные 80% — лишь «консультационную помощь».

