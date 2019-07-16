Администрация Кумертау планирует купить 10 остановок за 2,3 млн рублей

Администрация Кумертау разместила заявку на закупку десяти остановочных павильонов.

Максимальная цена сделки — 2 млн 379 тысяч 80 рублей. Источник финансирования — бюджет городского округа. Цена контракта включает все расходы на поставку и монтаж. Завершить поставку и монтаж необходимо через 30 дней с момента заключения контракта. Определены места для остановок: «Сады-3», «Дубки-1», «Военкомат» и другие. Документы размещены в единой информационной системе в сфере закупок.