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Экономика

Администрация Кумертау планирует купить 10 остановок за 2,3 млн рублей

16:58, 16.07.2019
Администрация Кумертау планирует купить 10 остановок за 2,3 млн рублей
Фото: скриншот zakupki.gov.ru

Администрация Кумертау разместила заявку на закупку десяти остановочных павильонов.

Максимальная цена сделки — 2 млн 379 тысяч 80 рублей. Источник финансирования — бюджет городского округа. Цена контракта включает все расходы на поставку и монтаж. Завершить поставку и монтаж необходимо через 30 дней с момента заключения контракта. Определены места для остановок: «Сады-3», «Дубки-1», «Военкомат» и другие. Документы размещены в единой информационной системе в сфере закупок.

ЭкономикаОбществоИнфраструктура Башкортостан
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