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Власти Лондона отказали самому богатому банкиру мира в разрешении построить небоскреб

16:52, 16.07.2019
Власти Лондона отказали самому богатому банкиру мира в разрешении построить небоскреб
Фото: bloomberg.com / DBOX

Проект миллиардера Джозефа Сафры по строительству в центре Лондона небоскреба высотой 305 м провалился. Власти британской столицы не выдали разрешение на объект, поскольку он может закрыть Тауэр.

Мэр Лондона Садик Хан также решил, что башня в форме тюльпана испортит силуэт города, передает Bloomberg. Кроме того, администрация Большого Лондона заявила, что дизайн здания не отличается качеством, необходимым для небоскреба в этом районе.

Разработкой проекта занималось архитектурное бюро Foster + Partners. Предполагалось, что строительство небоскреба начнется в 2020 году и продлится пять лет.

Джозеф Сафра считается самым богатым банкиром мира по версии Forbes. Его состояние оценивается в $25,6 млрд. Бизнесмен владеет бразильским банком Banco Safra и швейцарским J. Safra Sarasin.

БизнесНедвижимость
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