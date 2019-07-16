Симоньян рассказала о «тайных связях» с Ассанжем

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что посещала Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора. Таким заявлением она ответила на статью CNN о тайных связях RT с основателем WikiLeaks.

«Инфобомбу про мои тайные связи с Ассанжем только что дал телеканал «Мы роемся в помойках в поисках русского следа» Сиэнэн и мои любимчики из ЦРУ. У них есть железная инфа, что мой зам ходил в посольство к Ассанжу и чего-то ему там приносил. Дорогое ЦРУ! Я вам больше скажу. В посольство к Ассанжу ходил не только мой зам. Я сама ходила», — написала Симоньян в своем телеграм-канале.

Главред телеканала рассказала, что Ассанж вел программу на RT и его необходимо было снабжать соответствующими «техсредствами».

Ранее CNN опубликовал статью, в которой говорится, что с главой Лондонского бюро телеканала RT Николай Богачихин приносил Ассанжу флешку.

Напомним, 11 апреля британская полиция арестовала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Эквадор, в посольстве которого последние годы скрывался разоблачитель, решил отказать в предоставлении ему дипломатического убежища.

