День в истории: запрет на поцелуи, рекорд Билла Гейтса и смерть Пригова

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые произошли 16 июля:

Согласно исламскому календарю, начало истории идет именно с 16 июля 622 года. Именно с этой даты идет летоисчиление в Коране.

В Англии 16 июля 1439 года запретили поцелуи. Причиной стала эпидемия чумы.

В 1661 году Стокгольмский банк выпустил первые в Европе банкноты.

На всероссийской промышленной выставке 16 июля 1896 года был представлен первый российский автомобиль.

А всего через 13 лет, в 1909 году, была основана компания Audi.

В 1945 году состоялось первое успешное испытание атомной бомбы на полигоне в штате Нью-Мексико, США.

16 июля 1999 года состояние основателя Microsoft Билла Гейтса превысило $100 млрд впервые в истории. В следующий раз он смог повторить это достижение только через 20 лет.

В этот день родились путешественник Руаль Амундсен (1872), писатель Роберт Шекли (1928), певцы Григорий Лепс (1962) и Леонид Агутин (1968).

Кроме того, 16 июля скончались писатель Валентин Пикуль (1990), основательница первого интим-магазина Беате Узе (2001) и русский поэт Дмитрий Пригов (2007).