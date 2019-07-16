День в истории: запрет на поцелуи, рекорд Билла Гейтса и смерть Пригова
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые произошли 16 июля:
Согласно исламскому календарю, начало истории идет именно с 16 июля 622 года. Именно с этой даты идет летоисчиление в Коране.
В Англии 16 июля 1439 года запретили поцелуи. Причиной стала эпидемия чумы.
В 1661 году Стокгольмский банк выпустил первые в Европе банкноты.
На всероссийской промышленной выставке 16 июля 1896 года был представлен первый российский автомобиль.
А всего через 13 лет, в 1909 году, была основана компания Audi.
В 1945 году состоялось первое успешное испытание атомной бомбы на полигоне в штате Нью-Мексико, США.
16 июля 1999 года состояние основателя Microsoft Билла Гейтса превысило $100 млрд впервые в истории. В следующий раз он смог повторить это достижение только через 20 лет.
В этот день родились путешественник Руаль Амундсен (1872), писатель Роберт Шекли (1928), певцы Григорий Лепс (1962) и Леонид Агутин (1968).
Кроме того, 16 июля скончались писатель Валентин Пикуль (1990), основательница первого интим-магазина Беате Узе (2001) и русский поэт Дмитрий Пригов (2007).ОбществоИстория
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