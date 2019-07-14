МЧС: в смертельном ДТП с татарстанским автобусом в Башкирии в числе пострадавших два ребенка

По предварительным данным МЧС России по Башкортостану, в ДТП с автобусом, следовавшим по маршруту Мендигулово — Набережные Челны, шесть человек погибли, 10 пострадали, в том числе два ребенка. Пострадавшие были направлены в ближайшие больницы.

Всего в автобусе, по имеющейся на данный момент информации, находилось 40 человек, из них 39 пассажиров и один водитель.

Сообщение о ДТП в районе деревни Ирныкши Архангельского района Башкирии с участием автобуса, совершившего съезд с дороги с последующим опрокидыванием, поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по РБ 14 июля в 19.16 по московскому времени. На месте происшествия работают силы и средства МЧС, медицинские службы, ГИБДД, также туда направлены психологи МЧС. В ГУ МЧС по Башкирии организован оперативный штаб.



Ранее в Сети появилось видео с места ДТП. Следственный комитет по факту дорожно-транспортного происшествия возбудил уголовное дело.