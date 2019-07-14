В Ульяновске День отца растянется на два дня

В Ульяновске мероприятия в честь Дня отца пройдут с 26 по 27 июля. Праздник приурочен ко дню рождения отца Владимира Ленина — Ильи Николаевича Ульянова.

Многие мероприятия организует Централизованная библиотечная система — в городских библиотеках пройдут тематические, игровые, литературно-познавательные программы, семейные праздники.

В библиотеке № 2 им. Н.Г. Зырина 26 июля представят книжную выставку «Мы с папой — друзья», посвященную отцам, открытие состоится в 12.00, передает портал 1ul.ru.

В этот же день в 17.00 сотрудники библиотеки № 11 проведут для жителей микрорайона интерактивную игровую программу «Папа и я — неразлучные друзья».

Также 26 июля в библиотеке №26 состоится игровая программа «Мой папа самый лучший». Отцы со своими детьми посоревнуются в скоростном пришивании пуговиц, отгадыванию загадок, в интеллектуальном конкурсе, перетягивании каната и многом другом.

Центральным событием празднования Дня отца станет программа «Слово об отце» в сквере им. Н.М. Карамзина в 13.00. Самых читающих отцов, участников программы, протестируют на знание своего ребенка, предложат на скорость смастерить семейный бумажный корабль и спеть колыбельную для своего ребенка.