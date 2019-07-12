Песков отверг предположения о финансировании Россией итальянской партии «Лига»

Кремль отверг любые предположения о якобы имевших место переговорах представителей России с членами итальянской партии «Лига» о финансировании этой структуры.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков удивился шумихе вокруг материалов по этому поводу. «Мы обратили внимание на публикацию записей этих разговоров», — так Песков ответил на вопросы, связанные с публикацией материала BuzzFeed, в котором утверждалось, что «Лига» получала деньги из России.

— Ни о каких деньгах для партии там речи, очевидно, не идет, — обратил внимание Песков. Он добавил, что никогда ни одна политическая партия и ни один итальянский политик не получали от России деньги ни напрямую, ни через какие-либо сделки, сообщает ТАСС.

На основании публикации в BuzzFeed открыто расследование, дело квалифицировано как международная коррупция. Издание опубликовало аудиозапись с предполагаемыми российскими предпринимателями, близкими Кремлю, с которыми обсуждается возможная сделка о покупке нефти. Дивиденды от сделки якобы могла получить партия.

Главный подозреваемый по делу — один из соратников Сальвини, президент ассоциации «Ломбардия — Россия» Джанлука Савоини.