Замгенпрокурора Малиновский попросил отставки

Замгенпрокурора РФ Владимир Малиновский решил покинуть должность. Он уже подал прошение об отставке.

Причиной ухода замглавы надзорного ведомства стало состояние его здоровья.

«Вчера заместитель генпрокурора Владимир Малиновский написал заявление», — приводит «РИА Новости» слова источника.

Владимир Малиновский родился в 1952 году. Он отучился в Воронежском госуниверситете и направился на службу в астраханскую прокуратуру. Занимал должности прокурора Хабаровского края и Еврейской автономной области. Малиновский известен благодаря межведомственной войне со Следственным комитетом, «игорному делу» и делу совладельца аэропорта «Домодедово» Дмитрия Каменщика.