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Замгенпрокурора Малиновский попросил отставки

10:33, 12.07.2019
Замгенпрокурора Малиновский попросил отставки
Фото: vladprok.ru

Замгенпрокурора РФ Владимир Малиновский решил покинуть должность. Он уже подал прошение об отставке.

Причиной ухода замглавы надзорного ведомства стало состояние его здоровья.

«Вчера заместитель генпрокурора Владимир Малиновский написал заявление», — приводит «РИА Новости» слова источника.

Владимир Малиновский родился в 1952 году. Он отучился в Воронежском госуниверситете и направился на службу в астраханскую прокуратуру. Занимал должности прокурора Хабаровского края и Еврейской автономной области. Малиновский известен благодаря межведомственной войне со Следственным комитетом, «игорному делу» и делу совладельца аэропорта «Домодедово» Дмитрия Каменщика.

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