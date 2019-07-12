Иностранные туристы, посещающие Дубай, смогут бесплатно получить лицензию на алкоголь

Иностранным туристам, которые приезжают в Дубай, дали право на получение 30-дневной бесплатной лицензии на алкоголь.

Покупатели спиртного должны быть не младше 21 года, и они не должны исповедовать ислам. Путешественники, которые получат лицензию, не будут признаны нарушающими закон, если будут употреблять спиртное. Чтобы подать заявку на лицензию, туристам нужно посетить любой магазин сети Maritime and Mercantile International (MMI) с паспортом и заполнить специальную форму, сообщает Khaleej Times. Иностранец получит на руки правила употребления спиртного в Дубае.