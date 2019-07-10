Глава межрегионального центра Росстата решил уволиться после досрочной публикации данных

Минэкономразвития РФ заявляет, что глава межрегионального центра Росстата Евгений Сычев решил уволиться после инцидента с досрочной публикацией данных по инфляции в июне.

Отмечается, что Сычев принял решение об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщает ТАСС. По факту преждевременной публикации Росстат провел служебное расследование. Оно показало, что ситуации с досрочным размещением информации регулярно происходили и раньше.

Напомним, Банк России 8 июля сообщил, что в июне инфляция замедлилась до 4,7% в годовом выражении. При этом регулятор ссылался на данные Росстата. Однако в ведомстве утверждают, что не публиковали данные за июнь.

Вскоре федеральная служба государственной статистики (Росстат) признала, что данные об уровне инфляции были опубликованы раньше времени. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин поручил провести служебное расследование о преждевременном появлении данных Росстата на сайте ЦБ.

