Госсовет Татарстана одобрил празднование Дня садовода

Государственный совет на заседании принял постановление «Об установлении в Республике Татарстан Дня садовода».



Член Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Валерий Власов отметил, что учреждение нового праздника «День садовода» станет еще одним вкладом в развитие садоводческого движения, сохранение традиций садоводства в РТ.

Отмечаться День садовода будет ежегодно в первую субботу сентября.

Подробнее о Дне садовода — в материале «Реального времени».