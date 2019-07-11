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Госсовет Татарстана одобрил празднование Дня садовода

15:19, 11.07.2019
Госсовет Татарстана одобрил празднование Дня садовода
Фото: realnoevremya.ru

Государственный совет на заседании принял постановление «Об установлении в Республике Татарстан Дня садовода».

Член Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Валерий Власов отметил, что учреждение нового праздника «День садовода» станет еще одним вкладом в развитие садоводческого движения, сохранение традиций садоводства в РТ.

Отмечаться День садовода будет ежегодно в первую субботу сентября.

Подробнее о Дне садовода — в материале «Реального времени».

ОбществоВласть Татарстан
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