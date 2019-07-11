Госсовет Татарстана одобрил празднование Дня садовода
Государственный совет на заседании принял постановление «Об установлении в Республике Татарстан Дня садовода».
Член Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Валерий Власов отметил, что учреждение нового праздника «День садовода» станет еще одним вкладом в развитие садоводческого движения, сохранение традиций садоводства в РТ.
Отмечаться День садовода будет ежегодно в первую субботу сентября.
Подробнее о Дне садовода — в материале «Реального времени».ОбществоВласть Татарстан
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