Рафик Якубов: «Назначение Кудашова произошло не сгоряча после чемпионата мира, а после тщательного анализа»

Фото: Ак Барс

Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Рафик Якубов поделился мыслями о назначении Алексея Кудашова новым главным тренером сборной России.

«На закате своей карьеры мне довелось вместе с Алексеем выступать за «Ак Барс», и уже тогда я видел, каким авторитетом он пользовался у игроков. Во многих командах, где он выступал, был капитаном. Поверьте, по себе знаю — это очень серьезная и ответственная роль. Федерация ведет плановую работу к Олимпиаде-2022. И сейчас смена произошла не сгоряча после чемпионата мира, а после тщательного анализа ситуации. Раз решились на смену, значит, руководство федерации чем-то руководствовалось.

Относительно работы Ильи Воробьева могу сказать, что это грамотный тактик, современный тренер со своими идеями. Уверен, что его навыки и знания будут и дальше использоваться в системе хоккейных сборных. Хорошие тренеры растут, развиваются. Кто знает, может быть, это не последняя работа Воробьева со сборными. Он ценный кадр, и сохранить его — разумное решение», — сказал Якубов в интервью «Чемпионату».

Напомним, накануне ФХР официально подтвердила отставку Ильи Воробьева с поста наставника национальной команды и назначение Алексея Кудашова на его место.