Накануне Летнего кампуса перед студентами РАНХиГС выступили Владимир Мау, Игорь Шувалов, Сергей Горьков

Фото: Пресс-служба РАНХиГС

Накануне Международного летнего кампуса РАНХиГС перед студентами Президентской академии и участниками кампуса во время торжественной церемонии вручения красных дипломов выступил ректор РАНХиГС Владимир Мау, председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов и генеральный директор — председатель правления акционерного общества «Росгеология» Сергей Горьков.

С выпуском из академии ребят также поздравили помощник президента Российской Федерации, начальник Управления президента по вопросам государственной службы и кадров Антон Федоров, директор Департамента государственной службы и кадров правительства Российской Федерации Андрей Сороко, председатель наблюдательного совета Группы компаний «АКИГ» Виктор Толмачев и генеральный директор компании Cotton Way Александр Уткин.

Торжественная церемония собрала более чем 530 выпускников из Московского кампуса РАНХиГС и филиалов со всей страны, окончивших Президентскую академию на отлично. «Честно говоря, я вам завидую, — признался во время церемонии Сергей Горьков. — Потому что у вас сейчас прекрасное время — вы окончили вуз, вас ничего не отягощает и у вас все еще впереди». Он пожелал выпускникам найти себя «впереди» и никогда не сдаваться.

В своем обращении к выпускникам академии Игорь Шувалов призвал всех студентов и выпускников опираться на опыт Владимира Мау — известного экономиста, непременно читать его работы по истории экономики. Спикер также обратил внимание собравшихся на важность уважения и изучения истории, а также подчеркнул значимость любви к своей работе. В свою очередь, Андрей Сороко пожелал выпускникам успехов и удачи в жизни, отметив, что все зависит от них самих.

Сегодня в Москву прибывают участники Летнего кампуса РАНХиГС, которые позже централизованно отправятся в Казань, где и проводится VIII Летний кампус Президентской академии. Он продлится две недели, с 11 по 24 июля, пройдет на территории Иннополиса Республики Татарстан. Ежегодно участниками кампуса становятся студенты из разных стран и городов. Работая в многонациональных командах, они приобретают и совершенствуют практические навыки проектной деятельности, а также развивают умения разрабатывать и внедрять стратегический подход к принятию решений.

Международный летний кампус Президентской академии — ежегодный образовательный проект для лучших студентов российских и зарубежных вузов. Учебная программа кампуса состоит из лекций, тренингов, семинаров, мастер-классов, вебинаров и интерактивных занятий с ведущими российскими и зарубежными учеными, государственными служащими и бизнесменами мирового уровня. На Летнем кампусе РАНХиГС по традиции выступят ректор Президентской академии Владимир Мау, ведущие российские и зарубежные ученые, российские и иностранные бизнесмены, высокопоставленные чиновники и госслужащие.

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