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Пользователи Казани и Уфы сообщают о сбое в работе «ВКонтакте»

15:48, 10.07.2019
Пользователи Казани и Уфы сообщают о сбое в работе «ВКонтакте»
Фото: pixabay.com

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой днем в среду, 10 июля. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Согласно информации портала, чаще всего пользователи жалуются на проблемы в работе сайта, также наблюдаются трудности при отправке сообщений и при входе в аккаунт.

Чаще всего жалобы поступают от пользователей из Москвы, Екатеринбурга, Самары, Казани, Нижнего Новгорода, Уфы и ряда других городов.

В пресс-службе «ВКонтакте» заявили, что в соцсети не отображаются некоторые изображения. В ближайшее время все проблемы будут устранены.

Напомним, последний раз масштабный сбой в работе соцсети «ВКонтакте» случился в середине июня.

ТехнологииIT БашкортостанТатарстан
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