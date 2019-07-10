Пользователи Казани и Уфы сообщают о сбое в работе «ВКонтакте»

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой днем в среду, 10 июля. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Согласно информации портала, чаще всего пользователи жалуются на проблемы в работе сайта, также наблюдаются трудности при отправке сообщений и при входе в аккаунт.

Чаще всего жалобы поступают от пользователей из Москвы, Екатеринбурга, Самары, Казани, Нижнего Новгорода, Уфы и ряда других городов.

В пресс-службе «ВКонтакте» заявили, что в соцсети не отображаются некоторые изображения. В ближайшее время все проблемы будут устранены.

Напомним, последний раз масштабный сбой в работе соцсети «ВКонтакте» случился в середине июня.