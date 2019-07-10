Над четвертым блоком Чернобыльской АЭС ввели в эксплуатацию новый саркофаг

Европейский союз (ЕС) передал Украине в эксплуатацию новый безопасный конфайнмент (саркофаг), возведенный над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).

«То есть отныне Украина отвечает за обслуживание конструкции, а также за демонтаж первичного саркофага, который был построен сразу после аварии», — говорится в сообщении представительства ЕС на Украине в Facebook.

Строительство нового безопасного конфайнмента над старым объектом «Укрытие» началось в 2012 году.

Ранее сообщалось, что гендиректор Чернобыльской АЭС ушел в отставку из-за конфликта с властями Украины.

26 апреля 1986 года произошло разрушение четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, расположенной близ города Припяти. Разрушение носило взрывной характер, реактор был полностью разрушен, а в окружающую среду выброшено большое количество радиоактивных веществ. Для ликвидации последствий были мобилизованы значительные ресурсы, более 600 тысяч человек участвовали в ликвидации последствий аварии. Число погибших составило до 50 от причин, непосредственно связанных с аварией,

до 4000 (включая прогнозируемые смерти) от отдаленных последствий облучения.