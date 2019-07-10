Конгресс по нефтепереработке и нефтехимии: Россия и СНГ 2019

В Санкт-Петербурге с 30 сентября по 1 октября состоится ежегодный Конгресс PRC Russia & CIS 2019.

Традиционные участники Конгресса — лидеры рынка нефтегазовой промышленности: «Объединенная химическая компания», «Газпром Интернэшнл», «ГК «Титан», «Зарубежнефть», «Узбекнефтегаз», «Кыргызнефтегаз», «Газпром нефть», «Шелл Нефть».

PRC Russia & CIS — Конгресс, посвященный актуальным вопросам развития нефтегазовой промышленности: совершенствование технологий и оборудования, инновационные разработки, необходимость увеличения глубины переработки нефти, уменьшение воздействия на окружающую среду.

Деловая программа включает в себя следующие тематики:

«Тенденции, прогнозы, вызовы нефтепереработки и нефтехимии в России и СНГ»;

«Повышение операционной эффективности»;

«Промышленная безопасность»;

«Глубокая переработка нефти»;

«Повышение энергоэффективности»;

«Импортозамещение как способ повышения конкурентоспособности».

Целью Конгресса является создание площадки для общения, обмена опытом и решениями среди руководителей компаний и ведущих технических специалистов.

«Созданы удобные условия для бизнес переговоров, прекрасно организован тайминг и подбор встреч. Персонализированный подход позволяет очень быстро получать информацию и все коммуникационные каналы проходят качественно», — говорит Романов Иван Александрович, коммерческий директор ОАО «Калужский турбинный завод».

Официальный сайт Конгресса: https://bit.ly/2LxagPM

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