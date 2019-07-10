Штраф за кормление голубей в Магадане будет достигать 5 тысяч рублей

Власти Магадана устанавливают таблички с предупреждениями о штрафах за кормление голубей. В мэрии подтвердили, что размер наказания составит от 2,5 до 5 тысяч рублей.

«Надеемся, что это поможет воздействовать на жителей города, которые, несмотря на все просьбы и объяснения, продолжают кормить птиц», — передает «РИА Новости» слова представителя горадминистрации.

Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прокомментировал решение запретить кормление голубей. Он отметил, эти птицы «довольно неопрятны» и являются переносчиками орнитоза. Однако реальной угрозы от них эксперт не видит. Он пообещал внести предложение о запрете кормления голубей в случае появления опасности для человека, добавляет Regnum.

Еще на прошлой неделе мэр Магадана Юрий Гришан предупредил жителей о введении штрафа. По его мнению, голуби способствуют распространению мусора. Также чиновник видит угрозу в голубином помете на арт-объектах, в период 90-летия города мэрия уделяет особое внимание благоустройству.