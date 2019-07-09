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В зоне Набережные Челны — Нижнекамск будет базироваться вертолет санавиации — видео

23:09, 09.07.2019
В зоне Набережные Челны — Нижнекамск будет базироваться вертолет санавиации — видео
Фото: Пресс-служба Казанского вертолетного завода / Валерий Соломахин

В Татарстане на сегодня квота полетов санавиации составляет 220 вылетов в год. К 2024 году по программе модернизации санавиации предполагается, что это значение будет превышать 300 вылетов. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Планируется, что вертолеты санавиации будут находиться не только в Казани. Один из них, вертолет «Ансат», в перспективе станет базироваться в зоне Набережные Челны — Нижнекамск в филиале медицины катастроф.

Напомним, ранее сообщалось, что служба санитарной авиации Татарстана получит произведенный в Казани вертолет «Ансат». Он будет приобретен на средства нацпроекта «Здравоохранение».

ОбществоМедицина Татарстан
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