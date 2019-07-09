Экс-сенатор Торшин вышел из ситуации с репостом фото актрисы-транссексуалки

Фото: пресс-служба президента России

Экс-член Совета Федерации Александр Торшин смог выйти из ситуации с ретвитом поста, в котором он благодарил студентку с Кубани, посадившую 350 яблонь. Репостнув чужую запись, он написал «Спасибо, красавица! Низкий поклон Вам!".

Пользователи Twitter быстро указали на ошибку. На фото вместо предполагаемой студентки была актриса-транссексуалка. Этот пост Торшин уже удалил, но на свою оплошность ответил, также репостнув чужую запись. «А.Торшин не обязан порноактрис да ещё ненашенских знать.Людей нашего возраста этому не обучали», — экс-член Совета Федерации репостнул эту запись пользователя Марины Бойцовой со словами «Спасибо, Марина!".