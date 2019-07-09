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В Минэкологии Татарстана рассказали, сколько выявили свалок за полгода — видео

20:44, 09.07.2019
В Минэкологии Татарстана рассказали, сколько выявили свалок за полгода — видео
Фото: скриншот видео

Только в этом году специалисты Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана выявили более 3 тысяч нарушений природоохранного законодательства. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Что касается несанкционированных свалок, то в этом году их было обнаружено 987. Например, одна из них до сих пор находится на ул. Ударной в Казани. В министерстве подчеркивают, что большая часть всех сообщений о несанкционированных свалках поступает непосредственно от жителей республики. Для этого есть десять различных каналов связи.

Кроме того, специалистам Минэкологии приходится сталкиваться с незаконной добычей недр. Только в этом году по этой причине была приостановлена работа шести предприятий, сумма наложенных штрафов составила 34 млн рублей.

Напомним, ранее в мэрии Казани рассказали, где в городе нашли самую большую свалку.

Общество Татарстан
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