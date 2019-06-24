В мэрии Казани рассказали, где в городе нашли самую большую свалку
В Казани самую крупную свалку, на которой 280 куб. метров мусора, обнаружили около дома №3 по ул. Ямской. Об этом рассказали на «деловом понедельнике» в мэрии столицы Татарстана, передает корреспондент «Реального времени».
Есть свалка около 200 куб. метров по улице Хлебозаводской, также обнаружена свалка около кладбища Киндери, примерно 100 куб. метров. С начала весны административно-техническая инспекция исполкома Казани вместе с минэкологии РТ нашли в городе 35 свалок и мест складирования мусора (7 из них — свалки, 13 — навалы мусора и еще 13 — замусоренные территории), рассказал на «деловом понедельнике» начальник управления административно-технической инспекции Альфир Шамсутдинов.
За нарушение норм обращения с мусором АТИ наложило порядка 70 штрафов, сумма составила 1,16 млн рублей.
Напомним, ранее сообщалось, что строительство мусоросжигательного завода под Казанью начнется в июле.
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