Сбербанк опроверг сообщения о недовольстве результатами «Яндекс.Маркета»

Первый зампред Сбербанка Лев Хасис сообщил, что кредитная организация довольна партнерством с «Яндекс.Маркетом».

По его словам, никаких разногласий у Сбербанка с «Яндекс.Маркетом» нет.

«Мы гордимся компанией «Яндекс.Маркет» и ее командой, мы гордимся ее результатами, особенно результатами маркетплейса «Беру», который менее чем за год прошел больший путь, чем другие компании за 10—15 [лет]. За все время нашего партнерства с «Яндексом» в «Яндекс.Маркете» ни разу не было случая, когда бы мы приняли какое-нибудь решение не единогласно», — так Хасис прокомментировал обращение бывшего главы АКИТ Алексея Федорова в Facebook.

Ранее СМИ сообщили, что Сбербанк недоволен результатами работы компании «Яндекс.Маркет» (владеет 45%). В связи с этим якобы рассматривается возможность разорвать сотрудничество, а Сбербанк ищет новых партнеров и изучает покупку Ozon или Avito.