Татарстан к выборам в Госсовет РТ получит дополнительные комплексы электронного голосования

В рамках заседания Центральной избирательной комиссии РФ в Москве принято решение о передаче Татарстану дополнительных 30 КЭГов (комплексов электронного голосования), позволяющих голосовать в электронной форме без использования бумажного бюллетеня. Об этом «Реальному времени» сообщили в ЦИК РТ.

На выборах в Госсовет РТ 8 сентября КЭГи будут установлены на крупных избирательных участках в городах и районах республики.

Ранее в Татарстане завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Госсовета РТ шестого созыва. Как сообщили сегодня «Реальному времени» в Центризбиркоме, ЦИКом заверены республиканские списки кандидатов от 11 партий. В одномандатных округах выдвинулись 296 кандидатов: 105 самовыдвиженцев и 191 представитель партий.