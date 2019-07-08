РБК сообщил о новых отставках губернаторов

В рамках очередной ротации губернаторского корпуса осенью свои посты могут покинуть несколько губернаторов регионов. В их числе глава Архангельской области Игорь Орлов (на постере, — прим. ред.) и губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Обсуждается также возможность отставки еще нескольких губернаторов — Сергея Ситникова (Костромская область), Владимира Илюхина (Камчатский край), Александра Левинталя (Еврейская автономная область), Сергея Гапликова (Коми), однако решений пока нет, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что глава Калужской области Анатолий Артамонов не будет баллотироваться на новый срок. Чиновник покинет пост во время очередной ротации губернаторов.