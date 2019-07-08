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Sony собирается выпустить смартфон с гибким экраном

02:29, 08.07.2019
Sony собирается выпустить смартфон с гибким экраном
Фото: flickr.com

Японская корпорация Sony начала разрабатывать смартфон со сгибаемым корпусом и дисплеем.

Гаджет будет иметь процессор Snapdragon 855 батарею емкостью на 3220 мАч, дисплей от LG, камеру с десятикратным зумом. Планируется, что ноутбук будет поддерживать сети 5G благодаря модему Qualcomm X50, сообщил инсайдер Макс Джей в Twitter.

Ранее южнокорейский производитель электроники Samsung признал, что первые складные смартфоны Galaxy Fold имеют проблемы защиты гибких экранов. Компания перенесла старт продаж гаджета. На данный момент Samsung тестирует обновленную версию смартфона с гибким экраном..

Технологии
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