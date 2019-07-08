Sony собирается выпустить смартфон с гибким экраном
Японская корпорация Sony начала разрабатывать смартфон со сгибаемым корпусом и дисплеем.
Гаджет будет иметь процессор Snapdragon 855 батарею емкостью на 3220 мАч, дисплей от LG, камеру с десятикратным зумом. Планируется, что ноутбук будет поддерживать сети 5G благодаря модему Qualcomm X50, сообщил инсайдер Макс Джей в Twitter.
Sony is working on a competitor to the Galaxy Fold and Mate X.— Max J. (@Samsung_News_) July 6, 2019
The current prototypes feature:
3220mAh
SM7250 SoC
LG Display
Nautilus Design
10x Zoom Camera
The retail models may feature:
Snapdragon 855 Soc
Qualcomm X50 Modem
(Video via. @slashgear https://t.co/zZvRjt80Un) pic.twitter.com/mVyqRm1fxd
Ранее южнокорейский производитель электроники Samsung признал, что первые складные смартфоны Galaxy Fold имеют проблемы защиты гибких экранов. Компания перенесла старт продаж гаджета. На данный момент Samsung тестирует обновленную версию смартфона с гибким экраном..Технологии
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