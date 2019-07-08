Sony собирается выпустить смартфон с гибким экраном

Японская корпорация Sony начала разрабатывать смартфон со сгибаемым корпусом и дисплеем.



Гаджет будет иметь процессор Snapdragon 855 батарею емкостью на 3220 мАч, дисплей от LG, камеру с десятикратным зумом. Планируется, что ноутбук будет поддерживать сети 5G благодаря модему Qualcomm X50, сообщил инсайдер Макс Джей в Twitter.

Sony is working on a competitor to the Galaxy Fold and Mate X.



The current prototypes feature:

3220mAh

SM7250 SoC

LG Display

Nautilus Design

10x Zoom Camera



The retail models may feature:

Snapdragon 855 Soc

Qualcomm X50 Modem



(Video via. @slashgear https://t.co/zZvRjt80Un) pic.twitter.com/mVyqRm1fxd — Max J. (@Samsung_News_) July 6, 2019

Ранее южнокорейский производитель электроники Samsung признал, что первые складные смартфоны Galaxy Fold имеют проблемы защиты гибких экранов. Компания перенесла старт продаж гаджета. На данный момент Samsung тестирует обновленную версию смартфона с гибким экраном..