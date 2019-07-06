На территории «Москва-сити» появится самый высокий жилой небоскреб в Европе

В Москве появится жилой комплекс на территории «Москва-сити» под названием One Tower. Его высота составит 405 метров, то есть комплекс станет самым высоким жилым зданием в Европе.



Здание расположится вдоль 1-го Красногвардейского проезда по соседству с башнями «Меркурий» и Grand Tower на участке площадью 0,8 га. Площадь составит 279 тыс. кв. м. До 19-го этажа разместятся 60 000 офисов, выше — 1600 квартир. В здании появятся фитнес-центр, детский досуговый центр, кафе, рестораны, места торговли и общественного питания пишут «Ведомости».

Ранее сообщалось, что в одну из башен комплекса «Москва-Сити» переедут три ведомства — Министерство экономического развития, Министерство промышленности и торговли, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.