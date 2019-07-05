В Казани крыши домов на ул. Ленинградской «отремонтировали» с помощью полиэтилена — видео

Жители домов №23 и 31 на ул. Ленинградской в Казани пожаловались на некачественный ремонт крыши: более месяца назад рабочие сняли старый шифер и вместо него постелили полиэтилен. Однако замдиректора управляющей компании обещает, что в июле все работы будут выполнены, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— Говорят, покроем крышу, к новому году сделаем ремонт. Но крыши никакой нет. Все раскрыли, закрыли только целлофаном, — говорит ветеран труда Анна Егоршина.

Дома №23 и 31 по ул. Ленинградской обслуживает одна и та же управляющая компания.

— Кровля делается не за неделю, это зависит от погодных условий. В июле ремонт будет закончен, — заверил замдиректора УК ЖКХ Авиастроительного района Анатолий Власов.

