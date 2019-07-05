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День в истории: День независимости Венесуэлы, появление бикини и первая песня Элвиса

00:47, 05.07.2019
День в истории: День независимости Венесуэлы, появление бикини и первая песня Элвиса
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые произошли 5 июля:

  • Сегодня Армения празднует День Конституции, а Венесуэла — День независимости, эта страна первой из испанских колоний в Южной Америке решила отделиться от метрополии — еще в 1811 году.
  • В 1701 году 5 июля кормщик Иван Рябов завел на мель шведские корабли, чем предотвратил нападение на Архангельск.
  • В этот день в 1829 году в России был найден первый алмаз.
  • А в 1841 году знаменитый исследователь Томас Кук открыл первое в мире туристическое агентство.
  • 5 июля 1943 года началась Курская битва, победа в которой стала началом победы в Великой Отечественной войне.
  • Эта дата стала и днем рождения бикини, поскольку именно 5 июля в 1946 году на показе мод в Париже был впервые представлен этот вид купальников.
  • А 5 июля 1954 года Элвис Пресли записал свою первую песню — That's All Right.
  • В Китае использование детского труда было запрещено только 5 июля 1994 года.
  • В этот день родились русский писатель Фаддей Булгарин (1789) и адмирал Павел Нахимов (1802).
  • Кроме того, 5 июля 1932 года скончался литератор Саша Черный.
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