МЧС предупредило татарстанцев о грозе и сильном ветре

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об интенсивности метеорологических явлений с 18.00 4 июля до 19.00 5 июля.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», в указанное время местами ожидается сильный юго-западный ветер порывами до 18 м/с (и в Казани). Днем 5 июля возможна гроза, сообщает МЧС.

Напомним, сегодня, 4 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь, а также гроза. Днем температура воздуха достигнет 20—25 градусов тепла.