В Татарстане ожидаются гроза и сильный ветер

Сегодня, 4 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь, а также гроза.

Ветер юго-западный умеренный, однако местами сила ветра может доходить и до 16 м/с, говорится на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха достигнет 20—25 градусов тепла. В Казани синоптики прогнозируют от +21°С до +23°С. В Набережных Челнах она составит от +23°С до +25°С.