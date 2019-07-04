Прокуратура Челнов проверит информацию о поборах в Пушкинском пролицее

Прокуратура Набережных Челнов организовала проверку по поводу информации в соцсетях о сборе средств с родителей учащихся Пушкинского пролицея.

Ведомство проверит соблюдение требований законодательства об образовании и о благотворительной деятельности, в том числе соблюдение принципа добровольности.

«Исходим из того, что добровольный взнос — это способ материальной поддержки учебного заведения, применяемый только по желанию родителя. Требование об обязательной добровольной помощи — неправомерно. В случае выявления нарушений законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили «Реальному времени» в прокуратуре РТ.

В соцсетях появился пост, в котором родители одного из будущих первоклассников пожаловались на поборы в Пушкинском пролицее.

«Помимо закупки учебников и рабочих тетрадей, с родителей будущих первоклассников собирают средства на ремонт класса, также директор школы просит освежить ремонт школы в коридорах, закупить перевязочные средства и медикаменты, украшения на различные праздники для лицея, цветы для клумб и т. д. и т. п.», — написал автор.

По его словам, суммы поборов составляют от 7 до 14 тыс. рублей.