При исполкоме Казани появится Молодежная общественная палата

Исполком Казани утвердил положение о городской Молодежной общественной палате (Молодежном общественном совете). Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии.

Комитету по делам детей и молодежи поручено организовать работу палаты, а также утвердить ее регламент, порядок работы и состав.

Задачами Молодежной палаты являются обеспечение взаимодействия молодежи с органами власти, теоретическая и практическая подготовка молодежи к общественной

деятельности, представление интересов молодежи города и т. д.

В течение 14 дней со дня опубликования информации о формировании

Молодежной палаты кандидаты представляют в конкурсную комиссию специально заполненную анкету по форме согласно приложению к настоящему положению. Членами палаты могут являться граждане РФ в возрасте от 18 до 30 лет, зарегистрированные в Казани.

Палата формируется сроком на 2 года путем открытого конкурсного отбора ее членов. Количество членов Молодежной палаты не может превышать 50 человек.