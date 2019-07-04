Опрос: поцелуи между женщинами одобряют 60% россиян, между мужчинами — 11%

60% россиян считают считают уместным дружеские приветственные поцелуи между женщинами, 11% — между мужчинами. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) среди 1,6 тыс. человек.

Противоположного мнения придерживаются 35% и 86% соответственно. Также 60% респондентов заявили, что поцелуи между мужчиной и женщиной при встрече уместны, 34% придерживаются противоположной точки зрения, сообщается на сайте ВЦИОМ

В целом поцелуи при встрече используют 40% россиян, но только по отношению к друзьям, близким и знакомым. Чаще всего, в 47% случаев, это делают женщины.

Стоит отметить, что сегодня отмечается Всемирный день поцелуев.