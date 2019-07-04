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На государственную атрибутику для мировых судей Башкирии потратят 2,7 млн рублей

07:24, 04.07.2019
На государственную атрибутику для мировых судей Башкирии потратят 2,7 млн рублей
Фото: pixabay.com

Государственное юридическое бюро Башкирии ищет организатора поставки государственной символики России и республики для судебных участков мировых судей. Информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, 500 флагов России будут стоить по 713 рублей, столько же флагов Башкирии — по 747 рублей. Также необходимо приобрести по 300 кабинетных флагштоков стоимостью в 1 656 рублей и столько же наверший по 610 рублей.

Помимо этого, потребуется 100 уличных флагштоков по 640 рублей и 100 тумб под флаги по 3 068 рублей. Гербов России и Башкортостана потребуется по 85 штук — каждый будет стоить 5,5 тысячи рублей.

В итоге общая сумма контракта составит 2,7 млн рублей. Заявки принимаются до 8 июля, аукцион состоится 12 июля.

Напомним, про наиболее интересные тендеры Башкирии за неделю читайте в материале «Реального времени».

ОбществоВласть Башкортостан
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