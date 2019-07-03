В WhatsApp пользователи обсуждают причастность Роскомнадзора к сбоям в мессенджере

В мессенджарах распространяются слухи о причастности Роскомнадзора к проблемам в работе Facebook, WhatsApp и Instagram.

«По решению Роскомнадзора все голосовые, видео и фотосообщения в мессенджере WhatsApp заблокированы до 08.09.2019», — говорится в распространяемом сообщении.

Напомним, что сегодня вечером наблюдается сбой в работе Facebook, WhatsApp и Instagram. В соцсетях наибольшие проблемы с загрузкой изображений в новостях. WhatsApp не позволяет скачивать фото- и видеоматериалы, а также отправлять аудиосообщения.