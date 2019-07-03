Казанцы жалуются на сбои при оплате проезда банковской картой

В редакцию «Реального времени» обратились горожане с сообщением о сбое в безналичной оплате проезда в электротранспорте. По их словам, сегодня с утра у пассажиров троллейбуса №3 вместо 27 рублей списали 279 рублей.

В подтверждение своих слов они предоставили фотографии билетов, в которых фигурирует сумма оплаты проезда именно в 279 рублей, а также скриншоты о списании средств из онлайн-банка. По их словам, с проблемой столкнулись все, кто в тот момент ехал в троллейбусе и попытался оплатить проезд банковской картой.

В МУП «Метроэлектротранс» перенаправили запрос на горячую линию компании «Транспортная карта», заявив, что сами они работают только с наличным расчетом, а через «Транспортную карту» идет весь безналичный поток. Тем не менее в приемной «Метроэлектротранса» сообщили, что знакомы с проблемой.