Казань купит 15 новых троллейбусов за 157,7 млн рублей

Казанское МУП «Метроэлектротранс» разместило тендер на покупку 15 новых троллейбусов. Стоимость контракта составляет 157,7 млн рублей.

Согласно техзаданию, размещенному на сайте госзакупок, троллейбусы должны быть 2019 года выпуска, вмещать 107 пассажиров и иметь не менее 30 посадочных мест. Все машины должны иметь зеленый цвет.

Напомним, в марте МУП «Метроэлектротранс» собиралось приобрести 13 трамваев за 340 млн рублей — три трехсекционных трамвая стоимостью до 135 млн рублей и 10 односекционных трамваев стоимостью до 205 млн рублей. Срок поставки транспортных средств — до 30 июля 2019 года.