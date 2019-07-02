В Татарстане ученые разработали технологию, способную обрушить стоимость золота — видео

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Лениногорские ученые разработали новый способ электрохимической переработки золота, который должен значительно удешевить процесс. Эта технология попала в топ-100 лучших изобретений Роспатента, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Авторы утверждают, что совершили прорыв в отрасли. Теперь себестоимость золота упадет в разы. Новый способ позволит конкурировать с мировыми компаниями, уверены ученые. Инновациями заинтересовались уже крупные предприятия страны.

Химик-геолог Сергей Совка рассказал, что обнаружил новый электролит, который растворяет золото. По словам ученого, новый дешевый препарат применим в промышленности.