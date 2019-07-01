ФБК обнаружил у главного московского единоросса недвижимость на 5,7 млрд рублей и четыре отеля в Австрии

Фонд борьбы с коррупцией выявил, что семье секретаря московского отделения «Единой России» Андрея Метельского принадлежит недвижимость в столице на 5,7 млрд рублей, четыре отеля в Австрии и несколько фирм.

Например, у 75-летней матери Метельского Эльдибитты есть особняк на Чистых прудах и «огромный пентхаус», площадь которого составляет 600 кв. метров. Также в собственности семьи Метельского квартира недалеко от Патриарших прудов, две соседние дачи на Рублевке и другая недвижимость. Кроме того, на Эльдибитту оформлены четыре австрийских отеля, общая стоимость которых составляет около 40 млн евро. Об этом говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Еще Метельский вывел из России в Австрию не менее 12 млн евро.

Напомним, ранее Фонд борьбы с коррупцией выявил у бывшего зампреда «Газпрома» Валерия Голубева недвижимость более чем на 3 млрд рублей.

