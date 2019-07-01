Завтра Xiaomi презентует новый смартфон: как он будет выглядеть

2 июля Xiaomi планирует провести очередную презентацию, на которой должен быть показан смартфон, созданный в сотрудничестве с компанией Meitu.

Скорее всего, наработки Meitu по обработке селфи будут активно задействованы в новых смартфонах, сообщает «Российская газета». Внешность устройства обещают сделать более яркой. Например, одна из расцветок корпуса будет бело-перламутровой. По неофициальной информации, смартфон может получить название Xiaomi CC9. Ожидается, что одна из его особых функций — возможность менять день на ночь при съемке или редактировании фотографий.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi намерена открыть еще 100 магазинов в российских регионах.